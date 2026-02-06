Archeologia Pompei | il nuovo scavo della Villa di Poppea apre al pubblico

Durante i lavori di scavo alla Villa di Poppea, a Torre Annunziata, sono emerse nuove stanze e dettagli sorprendenti. Sono stati trovati maschere di scena, figure di pavoni colorati e impronte di alberi, tutti conservati sotto strati di cenere e lapillo. Questi ritrovamenti permettono di vedere meglio come vivevano gli antichi e di apprezzare la ricchezza di questa dimora, attribuita alla seconda moglie di Nerone. Il pubblico potrà visitare presto l’area, mentre gli archeologi continuano a scavare e a scoprire

Maschere di scena, figure di pavoni dai vivaci colori conservati intatti sotto strati di cenere e lapillo, impronte di alberi e nuovi raffinati ambienti che stanno emergendo dallo scavo di ampliamento della villa di Poppea – la sontuosa dimora attribuita alla seconda moglie di Nerone presso il sito di Oplontis a Torre Annunziata – potranno essere ammirati durante il cantiere in corso. Dal 12 febbraio ogni giovedì, dalle 10:30 alle 12:00, i visitatori muniti di regolare biglietto di accesso alla Villa – in numero di 10 pax per volta – potranno accedere ad alcune aree del cantiere, accompagnati da personale del Parco.

