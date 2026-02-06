Aquilonia giovane nei guai per truffa | così vendeva online motori inesistenti a ignari acquirenti

La polizia di Aquilonia ha denunciato un giovane sardo per truffa online. L’uomo aveva promesso e venduto un motore, ma alla fine non ha consegnato nulla. La vittima, un acquirente irpino, si è rivolta ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini e identificato il truffatore.

È scattata una denuncia per truffa in provincia di Avellino dove i Carabinieri di Aquilonia hanno identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria un ragazzo sardo accusato di aver raggirato un cittadino irpino tramite la vendita online di un motore per trattore mai consegnato. La dinamica della truffa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando un cittadino irpino si è rivolto ai militari della Stazione di Aquilonia per denunciare una sospetta truffa subita durante una compravendita online. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto responsabile, un giovane sardo, aveva pubblicato su un sito web un annuncio relativo alla vendita di un motore per trattore. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Aquilonia, giovane nei guai per truffa: così vendeva online motori inesistenti a ignari acquirenti Approfondimenti su Aquilonia giovane Aquilonia (AV): truffa on-line. Sedicente venditore di motori scoperto dai Carabinieri La vittoria dei Carabinieri di Aquilonia contro le truffe online si fa concreta. Maxi truffa del trading online da 50mila euro: 10 denunce, nei guai anche un residente in Ciociaria Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete coinvolta in una truffa online da circa 50. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Aquilonia giovane Argomenti discussi: Aquilonia, truffa online smascherata dai Carabinieri: finto venditore denunciato. Il 27 dicembre è entrata nel canile sanitario di Trieste un cane, una femmina giovane, recuperata in zona Aquilinia a #Muggia, priva di microchip o con microchip non leggibile. È di buon carattere. Finora nessuno l’ha reclamata. Chiunque la riconosca o abbia facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.