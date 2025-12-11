iPhone pieghevole smart glasses e non solo | le novità Apple più attese per il 2026
Nel 2026, Apple si prepara a sorprendere il mercato con novità rivoluzionarie, tra cui un iPhone pieghevole e smart glasses, oltre a numerosi altri prodotti innovativi. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un anno di grande cambiamento per il colosso di Cupertino, che potrebbe segnare una svolta importante nella sua evoluzione tecnologica.
Cosa dobbiamo aspettarci per il 2026 di Apple? Le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi sono moltissime e spingono a pensare che per il colosso di Cupertino il prossimo anno potrebbe essere quello della svolta. Un calendario di lanci aggiornato e frammentato rispetto al passato, il primo. 🔗 Leggi su Today.it
Secondo IDC, il debutto dell'iPhone pieghevole nel 2026 potrebbe rivoluzionare il mercato, spingendo la crescita dei foldable del 30%. - facebook.com Vai su Facebook
Samsung produrrà 11 milioni di pannelli OLED per il primo iPhone pieghevole Vai su X
Apple svela il futuro: iPhone pieghevole, smart glasses e nuovi dispositivi per il 2027 - Il 2027 si preannuncia come un anno spartiacque per Apple, che secondo le ultime indiscrezioni lancerà una serie di dispositivi innovativi, molto più di quelli odierni. Come scrive hwupgrade.it
iPhone fold darà finalmente un senso ai pieghevoli - Il dato risuona in una analisi di IDC secondo la quale iPhone Fold avrebbe un impatto immediato sul mercato conquistando il 22% di quota nelle unità vendute e 34% del valore globale del mercato ... Scrive macitynet.it