Due agenti di un’azienda di luce e gas si sono trovati coinvolti in una scena insolita durante una visita a un possibile cliente in via Castel di Piazza, tra Gello e Piazza. La strada, infatti, è piena di voragini e i residenti chiedono aiuto per sistemarla. Mentre cercavano di capire come procedere, hanno incontrato un appello dei residenti che denunciavano le cattive condizioni della strada e chiedevano interventi immediati.

Curiosa avventura per due agenti intermediari di un’azienda che fornisce luce e gas che si sono recati a visitare un potenziale cliente in via Castel di Piazza, un gruppo di case arroccato tra l’abitato di Gello e quello di Piazza. Quando sono arrivati nelle vicinanze della casa dov’era stato fissato l’appuntamento, il navigatore li ha avvertiti che la strada non era percorribile. Ai malcapitati non è rimasto che tornare sulla Statale 66, raggiungere la chiesa di Piazza, guadagnare il sentiero che scende verso valle e raggiungere a piedi il luogo dell’appuntamento. Se non fosse che ci sono una decina d’anni di corrispondenza a testimoniare il problema di una strada che appare mai manutenuta, ci sarebbe da pensare, visto il periodo, a una classica burla di carnevale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appello dei residenti "La strada è piena di voragini, aiutateci"

