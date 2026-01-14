Tre volontarie lanciano un appello per sostenere “Gli amici di Fiore”, un’associazione di Pisa dedicata alla tutela dei gatti randagi. Con il rischio di esaurimento delle risorse, temono che senza aiuto i felini possano tornare a vivere in strada. L’iniziativa rappresenta un impegno concreto di responsabilità e amore, volto a garantire il benessere degli animali e a preservare un modello di cura sostenibile.

Pisa, 14 gennaio 2025 - Si chiama “Gli amici di Fiore” ed è molto più di un’associazione: è il tentativo ostinato di non lasciare morire un’idea di “cura, responsabilità e amore per gli animali randagi”. Un’idea che nasce dal sogno di Fiorella, pisana, zia di una delle fondatrici, che ha dedicato tutta la sua vita ai gatti senza padrone, strappandoli alla strada, alla fame e all’indifferenza. A dieci anni dalla sua scomparsa, quel sogno rischia però di spegnersi. Da due anni a questa parte, le volontarie dell’associazione sono impegnate quotidianamente nel recupero, nella cura e nell’adozione dei gatti randagi sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'appello di tre volontarie: "Senza fondo i gatti torneranno in strada. Pisani, aiutateci!"

