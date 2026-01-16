Via Petroni riunione in Comune su locali e sicurezza | l’appello dei residenti e la strada bloccata
Via Petroni torna al centro del dibattito locale con una riunione in Comune dedicata a sicurezza e gestione dei locali. I residenti ribadiscono l’importanza di regole chiare, controlli efficaci e tutela della qualità della vita, senza mettere in discussione le attività commerciali. La strada, temporaneamente bloccata, continua a essere oggetto di attenzione da parte delle istituzioni e della comunità, in cerca di soluzioni condivise e sostenibili.
La situazione di via Petroni torna al centro del dibattito politico e cittadino dopo la riunione di ieri in Commissione comunale, dove il Comitato dei residenti Via Petroni e dintorni ha ribadito una posizione netta: nessuna guerra ai locali, ma regole certe, controlli efficaci e tutela del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Escalation di furti in appartamento, appello dei residenti: "Siamo preoccupati, serve più sicurezza"
Leggi anche: A San Girolamo rifiuti in strada e sul lungomare, il Comune ascolta le proteste dei residenti
Bari, rischio crollo palazzina in via Giulio Petroni. L'ordinanza del Comune: «Vietato l’accesso e la sosta nella zona» - BARI – A seguito dell’evacuazione dei residenti dello stabile pericolante in via Giulio Petroni ad incrocio con via Montello a Bari, il Comune ha emesso un'ordinanza che vieta l'accesso e l'agibilità ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Il caso via Petroni. Esposti contro i locali: "Costretti a chiudere. Impossibile lavorare" - Gestori amareggiati: "Eravamo a disposizione per trovare soluzioni". msn.com
Sono i temi al centro di un protocollo di legalità per definire i cui contenuti si è svolta in mattinata una riunione nella sede della Prefettura - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.