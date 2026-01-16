Via Petroni riunione in Comune su locali e sicurezza | l’appello dei residenti e la strada bloccata

Via Petroni torna al centro del dibattito locale con una riunione in Comune dedicata a sicurezza e gestione dei locali. I residenti ribadiscono l’importanza di regole chiare, controlli efficaci e tutela della qualità della vita, senza mettere in discussione le attività commerciali. La strada, temporaneamente bloccata, continua a essere oggetto di attenzione da parte delle istituzioni e della comunità, in cerca di soluzioni condivise e sostenibili.

Sono i temi al centro di un protocollo di legalità per definire i cui contenuti si è svolta in mattinata una riunione nella sede della Prefettura - facebook.com facebook

