i dati sanitari di migliaia di pazienti lombardi sono in vendita sul dark web

Recenti rapporti indicano che i dati sanitari di migliaia di pazienti lombardi sono stati messi in vendita sul dark web. Questa diffusione è attribuibile a un utente noto come wizgun, collegato a un attacco informatico avvenuto lo scorso ottobre alla piattaforma Paziente Consapevole, utilizzata da molti medici di medicina generale per la gestione delle prescrizioni. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei dati sensibili e sulla tutela della privacy.

I dati sanitari di migliaia di pazienti lombardi sono finiti in vendita sul dark web. Secondo quanto scrive Il Post, a “offrirli” è un utente che si firma wizgun, legato all’attacco hacker che lo scorso ottobre ha colpito la piattaforma Paziente Consapevole, usata da molti medici di medicina generale per inviare prescrizioni. Secondo un’analisi di Cyberoo, sul mercato clandestino circolerebbero i profili di circa 90mila pazienti: ogni scheda completa costa 35 euro, mentre l’intero database viene proposto a 1,84 bitcoin, circa 140mila euro. Hacker (Ansa). Nei file non ci sono solo nomi e contatti, ma anche informazioni sanitarie sensibili: prescrizioni mediche, certificati di malattia, esenzioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

