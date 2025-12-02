Non rispondeva più alle chiamate dei familiari | anziana trovata morta in casa
Tragedia a Licata, dove un’anziana è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Piano Quartiere dopo che familiari e vicini, preoccupati dal silenzio prolungato, non erano riusciti a mettersi in contatto con lei dalla giornata di ieri.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nonostante il nuovo filtro dell'AGCOM le chiamate continuano. Vediamo la lista completa dei numeri a cui non bisogna rispondere https://geopop.it/CWuGj - facebook.com Vai su Facebook