Vigevano (Pavia), 3 dicembre 2025 – Una donna di 43 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un’auto mentre, a piedi, si accingeva ad attraversare corso Argentina, una delle arterie stradali più trafficate dell’area interna della città. Perde il controllo dell’auto e si si schianta in autostrada: grave la donna alla guida L’investimento è avvenuto intorno alle 17.15. L’impatto con la Peugeot 208 condotta da una donna è stato violentissimo: la quarantatreenne è stata sbalzata sul cofano e poi è ricaduta a terra. I soccorritori, arrivati in pochi minuti, l’hanno trovata in arresto cardiac o. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, investita mentre attraversa la strada: gravissima una donna di 43 anni