Anziana investita e uccisa a Pistoia | la nuora assiste e muore anche lei
Pistoia, anziana investita e uccisa, la nuora la vede a terra e muore per un malore improvviso - Si chiamavano Liliana Podestà e Laura Mecheri le due donne morte el tardo pomeriggio del 26 dicembre a Pistoia, in via Fiorentina, località Sperone. ilmattino.it
