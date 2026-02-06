Antonio Postiglione via dalla Direzione generale Sanità in Regione Campania si apre la corsa al successore

Antonio Postiglione lascia la Direzione generale Sanità in Regione Campania per raggiunti limiti d’età. Ora si cerca subito un suo sostituto, mentre la corsa per la nomina di nuovo dirigente del settore sanità entra nel vivo.

Postiglione via per raggiunti limiti d'età. Ora si apre la corsa per la cruciale casella di dirigente del settore sanità in giunta regionale Campania.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il governatore della Campania ha deciso di bloccare il bando per il nuovo direttore generale di Campania Turismo.

