Versace senza direttore creativo | l’addio lampo di Dario Vitale apre la corsa al successore

A soli otto mesi dalla nomina a direttore creativo, Dario Vitale dice addio a Versace. Pochi giorni dopo il closing dell’acquisizione della Medusa da parte del gruppo Prada per 1,25 miliardi di euro, la maison si ritrova così senza il suo direttore creativo, confermando un cambio di passo che va oltre la semplice gestione del marchio e tocca da vicino la sua identità estetica. Entrato lo scorso aprile come successore di Donatella Versace, Vitale aveva portato con sé l’esperienza maturata in Miu Miu, dove aveva diretto il prêt-à-porter, e la promessa di un nuovo corso stilistico. Il suo debutto alla Milano Fashion Week di settembre aveva segnato l’avvio di una fase di transizione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Versace senza direttore creativo: l’addio lampo di Dario Vitale apre la corsa al successore

