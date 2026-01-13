Federica Torzullo scomparsa nel nulla in provincia di Roma il marito indagato per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dall’8 gennaio. La donna non ha più contatti con il figlio di dieci anni e si sono perse le sue tracce da cinque giorni. Il marito è attualmente indagato per omicidio, ma le circostanze della scomparsa rimangono ancora da chiarire.

E' scomparsa nel nulla da cinque giorni, nessun contatto neanche con il suo bimbo di dieci anni. Di Federica Torzullo, mamma quarantunenne, si sono perse le tracce la sera dell'8 gennaio quando è stata vista per l'ultima volta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Un allontanamento che fa temere il peggio e per cui il marito è ora indagato per omicidio. Le indagini dei carabinieri.

Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni - Donna 41enne scomparsa in provincia di Roma, aperta un’inchiesta per omicidio nei confronti del marito Claudio Carlomagno ... rtl.it

Scomparsa ad Anguillara, un vicino di casa di Federica Torzullo: “L’ultima volta la vidi litigare col marito” - Poi non l’ho più vista”, queste le parole di un vicino di casa di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara. msn.com

#Scomparsa di Federica Torzullo, il marito è indagato per omicidio: sequestrati auto e cellulare. x.com

Scomparsa si Federica Torzullo. Parla un vicino di casa. “Lui ha alzato un paio di volte la voce. E secondo me chi alza la voce non ha argomentazioni. Se alzava anche le mani Non lo so. Sarà stato poco prima di Natale, li ho sentiti e visti litigare per strada. N - facebook.com facebook

