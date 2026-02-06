Antonelli si presenta convinto delle sue capacità e punta a fare bene in questa stagione. La giovane promessa del motorsport ha già dimostrato di avere coraggio e talento, anche se deve ancora dimostrare tutto in pista. Intanto, le monoposto della nuova generazione hanno già fatto il loro primo giro di prova a Barcellona, lasciando intravedere le novità che caratterizzeranno il campionato. Gli appassionati attendono con ansia il debutto ufficiale.

Nei cinque giorni di test a porte chiuse, i team hanno potuto osservare cosa potrà offrire il nuovo regolamento: una fase iniziale di sviluppo che anticipa l’andamento delle gare. Le sensazioni provenienti dal paddock indicano una vettura più corta, leggera e con una gestione dinamica diversa rispetto al passato, con risposte che enfatizzano l’agilità in rettilineo e in curva. Nell’analisi condotta dal dottor Riccardo Ceccarelli, emerge due elementi chiave legati a piloti e team: in linea di massima gli stessi piloti hanno ammesso che le nuove monoposto non si guidano con forti difficoltà, contro ogni pregiudizio iniziale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Antonelli crede nel suo potenziale, la giovane incoscienza di un pilota promettente

Kimi Antonelli, protagonista della serata di gala di Autosprint a Imola, ha espresso entusiasmo per la nuova monoposto, definendola promettente.

