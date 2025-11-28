F1 Andrea Kimi Antonelli | Qualifica complicata devo sfruttare il potenziale della macchina
Si sono concluse con la pole position di Oscar Piastri le Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, al termine della Q3, l’australiano ha firmato il crono di 1:20.055, conquistando così la partenza al palo nella gara corta di domani. Sensazioni positive per il nativo di Melbourne che torna ad essere il più veloce in pista dopo settimane non positive. Seconda piazza per la Mercedes di George Russell che paga un ritardo di soli 32 millesimi dalla migliore prestazione. Completa la top 3 l’altra McLaren del leader della classifica piloti Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it
