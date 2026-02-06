Kroton | dal mito ai frammenti archelogici una città antica che parla di grandezza
A Gravina, un pezzo di ceramica ha scoperchiato un capitolo sconosciuto della storia di Kroton. Un ritrovamento che ha attirato l’attenzione di archeologi e cittadini, spingendo a scavare più a fondo tra i resti di un’antica città che ha lasciato tracce di grandezza nel tempo.
Nel cuore del territorio della Crotone, a Gravina, un semplice frammento di ceramica ha rivoluzionato il paese. Lo ha scoperto Domenico Garzillo, 28 anni, archeologo coordinatore del progetto *Antica Kroton*, durante il cantiere di scavo sull’area centrale della città, al confine tra il Museo Archeologico Regionale e la scuola Gravina. Il ritrovamento, un’antefissa a rilievo con palmetta, risale all’inizio del V secolo a.C., e sembra aver coperto il tetto di un edificio. L’emozione è palpabile: Garzillo, con entusiasmo, descrive la scoperta come una testimonianza diretta del passato, forse persino di Pitagora, che non soltanto visse a Kroton, ma vi passò forse anche il tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il volto di Pitagora creato dall'AI: il Gruppo Archeologico Krotoniate sperimenta il futuroNon più solo fredda tecnologia, ma un ponte digitale capace di collegare i millenni: l'Intelligenza Artificiale entra ufficialmente nel mondo della ...
