Antenna 5G duello legale Niente sospensiva dal Tar Udienza fissata a febbraio

Tutto è da riscrivere. Il Tar non ha accolto la richiesta di sospensiva, presentata da un’azienda di telecomunicazioni locale, che avrebbe potuto bloccare i lavori dell’antenna 5G prevista sul colle del Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica al 5 febbraio prossimo. Adesso potrebbero cambiare nuovamente le valutazioni della Inwit, la società che si è aggiudicata il finanziamento Pnrr per costruire antenne 5G in tutta Italia, compresa quella di Treggiaia che ha fatto indiavolare i residenti per la postazione scelta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antenna 5G, duello legale. Niente sospensiva dal Tar. Udienza fissata a febbraio

Altre letture consigliate

#F1 GP Abu Dhabi: Norris-Verstappen, è subito duello nelle FP1 @privitera_marco Vai su X

MARADONA VS PLATINI: IL DUELLO CHE HA SEGNATO UNA STORIA Il percorso di avvicinamento a Napoli-Juventus passa inevitabilmente attraverso le icone che hanno scritto le pagine più intense di questa sfida. Due universi diversi, due modi di interpret - facebook.com Vai su Facebook

Antenna 5G, duello legale. Niente sospensiva dal Tar. Udienza fissata a febbraio - Si allungano i tempi per sciogliere il nodo dell’impianto di Treggiaia. Riporta lanazione.it

A Genova manca numero legale, salta delibera comunale su antenne 5G - Venuto a mancare il numero legale e in consiglio comunale a Genova è saltata la votazione della delibera sul regolamento per l'installazione delle antenne 5G. Da rainews.it

A Genova manca numero legale, salta delibera su antenne 5G - Manca il numero legale e in consiglio comunale a Genova salta la votazione della delibera sul regolamento per l'installazione delle antenne 5G. Secondo ansa.it

Antenna, duello in consiglio: "È stato perso del tempo": "Tutto secondo le regole" - Duello politico ieri pomeriggio nel Consiglio comunale che ha trattato anche il tema dell’antenna 5G prevista sul colle del Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia e che tanto ha fatto ... Come scrive msn.com

Antenna 5G, il Comune di Mondolfo vince il ricorso al Consiglio di Stato - Sul caso antenna 5G in via Costa il Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia amministrativa, ha ribaltato la decisione del Tar Marche. Secondo corriereadriatico.it

Antenna 5G a Fano, i residenti di via Speri vanno dal legale: «Petizione ignorata, dal Comune totale chiusura al dialogo» - sostiene Chiara Sartori, portavoce del gruppo di residenti – l’atteggiamento tenuto finora dall’amministrazione comunale. Scrive corriereadriatico.it