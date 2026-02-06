Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo 2026 la sua risposta alle polemiche | Molti sopravvivono senza cervello

Andrea Pucci sarà il nuovo co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026. L’annuncio di Carlo Conti ha fatto scoppiare le polemiche sui social e anche in politica. Per rispondere alle critiche, il comico ha pubblicato una frase diretta sui suoi canali: “Molti sopravvivono senza cervello”. La sua risposta ha fatto discutere, mentre gli organizzatori continuano a preparare l’evento.

Andrea Pucci sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L'annuncio di Carlo Conti ha scatenato la polemica sui social e in politica, tanto che il comico ha scelto di rispondere a modo suo con una frase pubblicata sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sanremo2026 Andrea Pucci

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, accanto a Lillo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo2026 Andrea Pucci

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del festival; Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del festival; Laura Pausini: È giusto che Israele partecipi a Eurovision. Gianluca Grignani? Non mi risponde; Alba Parietti choc su Signorini: Mi ha ferita davvero/ Retroscena sulle liti: Scontri.

Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026. I due comici debutteranno sul palco dell’Ariston rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Leggi le notizie prim ... fanpage.it

Sanremo 2026, co-conduttori: ci sono anche Lillo e Andrea PucciSi allarga la squadra dei co-conduttori al Festival di Sanremo 2026, al via il 24 febbraio. L'annuncio è stato dato questa mattina dal conduttore e direttore ... lapresse.it

Polemiche sulla scelta di Carlo Conti di avere Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo. Il PD in vigilanza Rai chiede spiegazioni. facebook

Andrea Pucci nudo su IG: "Sanremo... Sto arrivando!". Criticata la presenza al Festival del comico, "fascista, omofobo, sessista". Selvaggia Lucarelli: "E' quello che fa body shaming su Elly Schlein" #ANSA x.com