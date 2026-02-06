Andrea Pucci annuncia nudo la partecipazione a Sanremo | la foto eccessiva e il commento imbarazzato di Conti

Andrea Pucci sorprende tutti con una foto senza vestiti per annunciare la sua partecipazione a Sanremo 2026. L’attore ha pubblicato l’immagine sui social, lasciando i fan di stucco. Carlo Conti, invece, ha commentato in modo imbarazzato, mentre la notizia ha fatto il giro del web in poche ore.

Una foto decisamente fuori dagli schemi quella scelta da Andrea Pucci per annunciare dal suo profilo Instagram la co-conduzione di una serata di Sanremo 2026. Il comico è ritratto di spalle all'obiettivo, completamente nudo e con il lato b in bella mostra. Davanti a lui il mare azzurro. "Sanremo.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Andrea Pucci Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Andrea Pucci come co-conduttore Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia con una telefonata che Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori per una serata a Sanremo 2026. Il video di Amica.it Carlo Conti ha chiamato Lillo e Andrea Pucci per annunciare che saranno loro i co-conduttori di una serata al Festival di Sanremo 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Lillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di #Sanremo. Lo ha annunciato Carlo #Conti con un video su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo. #Sanremo2026 x.com Dopo Laura Pausini, Achille Lauro, Can Yaman e Lillo, al Festival di Sanremo arriva anche Andrea Pucci. Sarà co-conduttore nella serata di giovedì. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.