Egle Mazzamuto porta in scena | Tra Musica e Versi di Franco Scaldati tra lingua-sogno ombre di Palermo e il suono che diventa scena

C'è un teatro che non "spiega", ma evoca. Che non cerca la perfezione della dizione, ma scava in un'oralità più antica fatta di ritmo, suono, memoria. È il teatro di Franco Scaldati, e torna a vibrare nello spettacolo "Tra Musica e Versi di Franco Scaldati", interpretato da Egle Mazzamuto con la chitarra di Carmelo Farina: un viaggio nella parola che si fa musica e nella musica che diventa scena. La lingua di Scaldati: non dialetto, ma materia sonora. Il cuore di Scaldati sta in una lingua unica: parte dalle sonorità palermitane ma non si ferma al dialetto inteso come "colore" locale. È una lingua che vive di scarti, di sospensioni, di risonanze.

