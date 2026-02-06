I poliziotti tornano a essere bersaglio di insulti e bufale sui social. Questa volta circolano immagini false attribuite al Viminale, ma le autorità smentiscono tutto, definendo le accuse calunnie senza fondamento. La polemica si accende ancora una volta, alimentata da chi cerca di screditare chi lavora per la sicurezza del paese.

“ Sono in vita da quattro secoli e mezzo, e non posso morire “, dice Connor, il protagonista dell’Ultimo Immortale, pellicola del 1986 attuale come non mai. I dietrologi della vita politica italiana, soprattutto quelli che credono di aver capito tutto ciò “non ci dicono” quelli di destra, sono un po’ come i personaggi infiniti del film di Russell Mulcahy, sono gli “ highlander ” del web, non muoiono mai e spesso si ripropongono in forme diverse quando ormai sembravano essere usciti di scena. Non è un caso che anche i “foto-faker ” pane e salame, dopo una fiammata iniziale nella quale avevano messo in dubbio l’autenticità delle immagini scattate nel corso della visita della premier Meloni ai poliziotti aggrediti dai teppisti di Askatasuna, con tanto di ridicole teorie sui “collarini ortopedici” finti indossati dagli agenti, siano rispuntati in coincidenza con la scarcerazione dei “martellatori” rossi graziati (almeno per il momento) dai magistrati torinesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ancora vergognosi sfottò e sciacallaggi sui poliziotti: “Foto fake dal Viminale”. Ma sono calunnie, ecco perché

Dopo aver mostrato il video dell'aggressione e il martello che colpiva il poliziotto Alessandro Calista, molti si sono schierati dalla parte degli agenti.

Durante la notte di Capodanno a Roma si è diffusa online una foto che mostra un presunto incidente con numerosi uccelli morti in via Cavour.

