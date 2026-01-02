Capodanno strage di uccelli a Roma ma la foto sui social è un fake

Durante la notte di Capodanno a Roma si è diffusa online una foto che mostra un presunto incidente con numerosi uccelli morti in via Cavour. Tuttavia, si è poi scoperto che l’immagine è un fake, e non rappresenta una reale strage di uccelli nella città. È importante verificare sempre le fonti prima di condividere contenuti sensazionalistici o non confermati.

(Adnkronos) – Strage di uccelli al centro di Roma nella notte di Capodanno. Un tappeto di storni stesi a terra in via Cavour tra strada e marciapiedi, un'immagine che sta circolando nelle ultime ore suoi social e che sta suscitando l'indignazione degli utenti. Ma la foto è un fake. O meglio la foto è vera .

