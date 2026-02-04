Dal collarino falso agli audio inventati con l’ordine di sparare | fango e fake sui poliziotti scattano le denunce

Dopo aver mostrato il video dell’aggressione e il martello che colpiva il poliziotto Alessandro Calista, molti si sono schierati dalla parte degli agenti. Ma presto, sui social, sono spuntate accuse false e illazioni che hanno scatenato un vero e proprio caos. I politici hanno preso le distanze, alimentando ancora di più le polemiche e le fake news sui fatti.

Il video dell'aggressione lo hanno visto tutti, così come il mulinare del martello sul corpo del poliziotto Alessandro Calista, ma dopo un iniziale velo di solidarietà, da sinistra, soprattutto negli ambienti social, i distinguo dei politici di riferimento hanno generato uno shit storm di accuse fake sugli agenti feriti. Un piccolo varco nella solidarietà e gli "odiatori" si sono infilati nelle ambiguità della sinistra per gettare fango sui poliziotti feriti. Le foto in ospedale con la premier Giorgia Meloni, poi, hanno fatto esplodere le palate di fango e di falsità che hanno messo in dubbio perfino i danni fisici subiti dagli esponenti delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dal collarino "falso" agli audio inventati con l'ordine di sparare: fango e "fake" sui poliziotti, scattano le denunce Approfondimenti su Polizia Fake Rissa fuori dal locale, scattano otto denunce Sabato sera, fuori da un locale, si è verificata una rissa che ha coinvolto otto giovani. Paura per due turisti accerchiati dal branco e rapinati nei vicoli a Genova, scattano otto denunce

