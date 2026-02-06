Ancora qualche pioggia ma sarà un weekend prevalentemente asciutto

La vasta struttura depressionaria con fulcro motore ad ovest delle isole Britanniche persiste nell'influenzare il tempo del continente Europeo, Italia compresa, veicolando miti ed umide correnti oceaniche, al cui interno sono presenti alcuni nuclei instabili responsabili delle precipitazioni dei giorni scorsi in Lombardia, l'ultimo dei quali ha fatto il proprio ingresso in regione nella serata di ieri. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 6 febbraio 2026 Tempo Previsto: Nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione. Da metà giornata tendenza ad attenuazione delle nubi ad ovest, seguita da nuovi addensamenti serali.

