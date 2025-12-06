Meteo ponte dell’Immacolata | rinforza l’anticiclone ma ancora qualche pioggia

Il vortice e che fino a venerdì si è attardato sull’Italia comincerà a traslare verso il Mediterraneo centro-orientale sabato, mentre al suo seguito tornerà ad e spandersi un’area anticiclonica dall’Europa occidentale. Le condizioni sull’Italia volgeranno verso un miglioramento, salvo una residua variabilità al Sud, legata alla circolazione di bassa pressione in allontanamento dallo Stivale. Domenica 7 dicembre l’anticiclone rinforzerà ulteriormente, anche se verrà disturbato dalla coda di un fronte atlantico in movimento sull’Europa centrale. Ne conseguiranno alcuni annuvolamenti alti e stratificati sulle regioni settentrionali, a carattere innocuo, anche se un po’ più compatti sulle Alpi confinali centro-occidentali dove si potrà avere qualche debole pioggia o nevicata oltre i 17001900m. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it