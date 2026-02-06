Ancora paura sulla Statale del Cerreto Maxi smottamento a Soliera stop al traffico

Una maxi frana ha bloccato la Statale del Cerreto a Soliera, creando disagi e paura tra gli automobilisti. Il traffico è ancora fermo e le autorità stanno verificando la situazione. Nessuno sembra aver riportato ferite, ma la strada rimane chiusa in entrambe le direzioni. La zona è sotto stretta sorveglianza e si aspetta un intervento di messa in sicurezza.

Paura e tanta preoccupazione per un nuovo episodio che ha interessato in modo grave la viabilità della Lunigiana, nel fivizzanese. E' infatti precipitata un'altra frana, attorno alle 21.30 del mercoledì appena trascorso, sulla statale 63 del Passo del Cerreto al chilometri 9 nello stesso luogo deve si era verificato lo smottamento avvenuto qualche giorno fa all'altezza del borgo di Soliera, evento per cui era stato bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia per un giorno, successivamente la circolazione era stata nuovamente consentita con un senso unico alternato tramite l'installazione di un impianto semaforico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora paura sulla Statale del Cerreto . Maxi smottamento a Soliera, stop al traffico

