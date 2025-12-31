Maxi carambola sulla Statale | 6 veicoli coinvolti traffico in tilt?

Un incidente coinvolgendo sei veicoli si è verificato oggi pomeriggio sulla strada statale 510 a Provaglio d'Iseo, causando un blocco del traffico e lunghe code. L’incidente, avvenuto intorno alle 15, ha provocato disagi alla viabilità locale. Si consiglia di percorrere percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti delle autorità per ulteriori informazioni sulla situazione.

Traffico paralizzato e code chilometriche lungo la strada statale 510. Quello di oggi, mercoledì 31 dicembre, è stato un altro pomeriggio da dimenticare: un maxi incidente avvenuto a Provaglio d'Iseo intorno alle 15.40 ha mandato in tilt la principale arteria che attraversa il Sebino in direzione.

