Ancona dà il La allo sciopero internazionale dei porti | Risposta a un’economia di guerra che imperversa in tutto il Mediterraneo
Questa mattina il porto di Ancona si ferma per uno sciopero internazionale. Il sindacato Usb “Mare e Porti” ha proclamato la protesta come risposta a quello che definiscono un’economia di guerra nel Mediterraneo. La mobilitazione coinvolge anche la neo costituita Upad, che sostiene l’azione. La protesta si svolge nel pomeriggio di oggi, con lavoratori e rappresentanti che vogliono far sentire la loro voce contro le tensioni che attraversano la regione.
ANCONA – Oggi pomeriggio, venerdì 6 febbario 2026, è in programma uno sciopero al porto di Ancona, proclamato dal sindacato Usb “Mare e Porti” e appoggiato dalla neo costituita Upad.L’appuntamento è fissato per le 18 in piazza del Crocefisso, al quartiere degli Archi di Ancona. Dopodiché il.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Ancona Porti
Porti in sciopero il 6 febbraio: una mobilitazione internazionale contro guerra e riarmo
Il 6 febbraio 2026, i sindacati portuali di diversi Paesi europei e del Mediterraneo organizzeranno una giornata di sciopero e mobilitazione.
“Se il carico è di guerra, il porto si ribella”: da Ancona parte lo sciopero internazionale degli scali
Questa mattina, i lavoratori dei porti di Ancona e di altri scali italiani hanno deciso di incrociare le braccia.
Ultime notizie su Ancona Porti
Argomenti discussi: Promesse: da Ancona all'atletica dei grandi; Festa di San Giovanni Bosco: da 126 anni i Salesiani ad Ancona con i giovani; Santini: La crescita economica passa da un Aeroporto competitivo; Ancona Women, weekend da incorniciare con la doppia vittoria nei derby.
Diportista morto ad Ancona, la Procura dà il nullaosta per i funeraliSi è trattato di un incidente la morte in mare del sessantaduenne Andrea Bruglia, avvenuta ad Ancona. La procura ha aperto un fascicolo, ma non ci sono - al momento - persone indagate e non si ... rainews.it
STUDENTI E OPERAI UNITI CONTRO GUERRA, RIARMO E LEVA! 6 FEB Sciopero internazionale dei porti! CORTEO REGIONALE - ANCONA Piazza del Crocifisso | 18:00 “Non lavoriamo per la guerra”: è questo lo slogan con cui i lavoratori di più d facebook
Unione portuali autonomi Ancona 'soldi a lavoro, servizi, sanità, non alla guerra'. Upad e Ubs, sciopero porti 6 febbraio. Corteo dagli Archi all'Autorità portuale #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.