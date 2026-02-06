Ancona dà il La allo sciopero internazionale dei porti | Risposta a un’economia di guerra che imperversa in tutto il Mediterraneo

Questa mattina il porto di Ancona si ferma per uno sciopero internazionale. Il sindacato Usb “Mare e Porti” ha proclamato la protesta come risposta a quello che definiscono un’economia di guerra nel Mediterraneo. La mobilitazione coinvolge anche la neo costituita Upad, che sostiene l’azione. La protesta si svolge nel pomeriggio di oggi, con lavoratori e rappresentanti che vogliono far sentire la loro voce contro le tensioni che attraversano la regione.

ANCONA – Oggi pomeriggio, venerdì 6 febbario 2026, è in programma uno sciopero al porto di Ancona, proclamato dal sindacato Usb “Mare e Porti” e appoggiato dalla neo costituita Upad.L’appuntamento è fissato per le 18 in piazza del Crocefisso, al quartiere degli Archi di Ancona. Dopodiché il.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il 6 febbraio 2026, i sindacati portuali di diversi Paesi europei e del Mediterraneo organizzeranno una giornata di sciopero e mobilitazione.

Questa mattina, i lavoratori dei porti di Ancona e di altri scali italiani hanno deciso di incrociare le braccia.

STUDENTI E OPERAI UNITI CONTRO GUERRA, RIARMO E LEVA! 6 FEB Sciopero internazionale dei porti! CORTEO REGIONALE - ANCONA Piazza del Crocifisso | 18:00 “Non lavoriamo per la guerra”: è questo lo slogan con cui i lavoratori di più d facebook

Unione portuali autonomi Ancona 'soldi a lavoro, servizi, sanità, non alla guerra'. Upad e Ubs, sciopero porti 6 febbraio. Corteo dagli Archi all'Autorità portuale #ANSA x.com