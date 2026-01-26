Porti in sciopero il 6 febbraio | una mobilitazione internazionale contro guerra e riarmo

Il 6 febbraio 2026, i sindacati portuali di diversi Paesi europei e del Mediterraneo organizzeranno una giornata di sciopero e mobilitazione. L'iniziativa coinvolgerà circa 21 porti, tra cui Tangeri, Bilbao, i principali porti italiani, il Pireo e Elefsina, con l’obiettivo di esprimere una posizione comune contro guerra e riarmo. La giornata rappresenta un momento di coordinamento e attenzione internazionale su temi di pace e solidarietà.

Civitavecchia, 26 gennaio 2026 – I sindacati portuali di diversi Paesi europei e del Mediterraneo hanno annunciato una Giornata internazionale di azione e lotta in programma venerdì 6 febbraio 2026, con scioperi e manifestazioni coordinate in circa 21 tra i principali porti, da Tangeri a Mersin, passando per Bilbao, gran parte dei porti italiani, il Pireo ed Elefsina. L’iniziativa è promossa da USB insieme ai sindacati Enedep (Grecia), LAB (Paesi Baschi), Liman-Is (Turchia) e ODT (Marocco). Secondo un post su Facebook pubblicato proprio da Usb ( leggi qui ), anche i lavoratori dello scalo di Civitavecchia aderiranno alla giornata di sciopero.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Venezuela: oggi mobilitazione associazioni a Roma contro guerra e riarmoOggi a Roma, diverse associazioni si mobilitano per ribadire il loro impegno contro la guerra e il riarmo. Leggi anche: Un paese in sciopero contro il riarmo e i bassi salari La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Sciopero dei porti contro le guerre: da Genova parte l’appello per il 6 febbraio; Da Genova riparte la lotta nei porti del Mediterraneo contro le guerre: almeno 21 scali in sciopero il 6 febbraio; Sciopero Usb nei porti il 6 febbraio contro le armi; I portuali non lavorano per la guerra: assemblea verso il 6 febbraio, giornata di sciopero e lotta dei porti europei e mediterranei. Sciopero nei porti il 6 febbraio: Genova rilancia la protestaSciopero internazionale dei porti il 6 febbraio: da Genova parte la mobilitazione contro guerre e traffico di armi, con almeno 21 scali coinvolti nel Mediterraneo. ligurianotizie.it almeno 21 scali portuali in sciopero il 6 febbraio contro le guerreDall'assemblea di venerdì 23 gennaio a Genova, organizzata da USB Porti, riparte la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici portuali contro la guerra ed ... pressenza.com Sciopero dei porti contro le guerre: da Genova parte l’appello per il 6 febbraio x.com Porti // Iniziative nazionali // Scioperi 23 gennaio, Genova: i portuali non lavorano per la guerra, assemblea nazionale ore 18.00 presso il CAP, via Albertazzi 3. Verso lo sciopero internazionale del 6 febbrai facebook

