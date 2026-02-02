Se il carico è di guerra il porto si ribella | da Ancona parte lo sciopero internazionale degli scali

Questa mattina, i lavoratori dei porti di Ancona e di altri scali italiani hanno deciso di incrociare le braccia. Lo hanno fatto per protestare contro la guerra e le politiche di riarmo, con uno sciopero che coinvolge anche porti europei e internazionali. Il sindacato Usb ha chiamato a fermare le attività per venerdì 6 febbraio 2026, puntando il dito contro le scelte che, a loro avviso, alimentano i conflitti armati. La mobilitazione si presenta come un gesto forte di opposizione alle politiche militari e alla presenza di arm

ANCONA – “Se il carico è di guerra, il porto si ribella”. Con questo slogan il sindacato Usb e il Coordinamento porti Usb indicono lo sciopero nazionale e internazionale dei porti per venerdì 6 febbraio 2026 contro la guerra stessa, le politiche di riarmo e la complicità con i conflitti in corso. La macchina organizzativa si è messa in moto ufficialmente lo scorso 27 gennaio nella sede di Usb Marche ad Ancona. L’assemblea, che ha visto una partecipazione trasversale di associazioni, movimenti e forze politiche, ha definito i dettagli della manifestazione e del corteo che attraverseranno il capoluogo dorico nella giornata dello sciopero.🔗 Leggi su Anconatoday.it

A Genova, i portuali si mobilitano contro le politiche di riarmo attraverso un'assemblea nazionale e uno sciopero internazionale.

Il presidente di Intesa Sanpaolo, Messina, invita gli studenti a riflettere sulla complessità della situazione globale, sottolineando che concentrarsi esclusivamente sulla guerra rischia di distogliere l’attenzione da altri aspetti importanti della realtà.

