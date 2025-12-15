Nell' auto non sua che sta guidando ritrovata una pistola scacciacani priva del tappo giovane denunciato

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo su un'auto sospetta, la polizia ha scoperto una pistola scacciacani priva del tappo rosso all’interno del veicolo. A seguito della scoperta, un giovane è stato denunciato. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare comportamenti potenzialmente pericolosi e il monitoraggio di veicoli sospetti nella zona.

Immagine generica

La polizia controlla un’automobile sospetta dove all’interno sarebbe stata rinvenuta una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Il controllo si è quindi concluso con la denuncia di un giovane di 29 anni, per il reato di porto di oggetti atti a offendere. In particolare, nel corso del servizio. Ilpescara.it

ANTO COSA TI È SUCCESSO?..?? *finale epico*

Video ANTO COSA TI È SUCCESSO?..?? *finale epico*

Verifica documenti auto usata - Quando si è orientati alla compravendita di un veicolo usato tra privati, è opinione comune ritenere che verificare i documenti dell'auto usata sia un passaggio fondamentale per acquistare in modo ... quattroruote.it