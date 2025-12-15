Nell' auto non sua che sta guidando ritrovata una pistola scacciacani priva del tappo giovane denunciato

Durante un controllo su un'auto sospetta, la polizia ha scoperto una pistola scacciacani priva del tappo rosso all’interno del veicolo. A seguito della scoperta, un giovane è stato denunciato. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare comportamenti potenzialmente pericolosi e il monitoraggio di veicoli sospetti nella zona.

La polizia controlla un'automobile sospetta dove all'interno sarebbe stata rinvenuta una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Il controllo si è quindi concluso con la denuncia di un giovane di 29 anni, per il reato di porto di oggetti atti a offendere. In particolare, nel corso del servizio.