Amt Salis incontra l' esperto Mottura | Siamo sulla strada giusta

La sindaca di Genova Silvia Salis ha incontrato oggi Giovanni Mottura, l’esperto incaricato di gestire la crisi di Amt. Durante l’incontro, Salis ha detto che la strada intrapresa sembra quella giusta e che stanno lavorando per risolvere la situazione al più presto. La discussione si è concentrata sui prossimi passi da compiere per mettere in sicurezza il trasporto pubblico cittadino.

La prima cittadina e il vicesindaco Alessandro Terrile venerdì hanno incontrato Giovanni Mottura, l'esperto incaricato di gestire la composizione negoziata della crisi di Amt La sindaca di Genova Silvia Salis oggi, venerdì 6 febbraio, ha incontrato il Comune Giovanni Mottura, l'esperto incaricato di gestire la composizione negoziata della crisi di Amt. La prima cittadina torna dunque a parlare di Amt dopo le polemiche dello scorso consiglio comunale, in cui Salis aveva preso la parola per dire che anche il bilancio 2025 dell'azienda dei trasporti sarà in perdita. Aggiungendo anche che la crisi di Amt è “una bomba sul nostro bilancio, sulla nostra spesa corrente e quindi anche sulla nostra facoltà di erogare servizi che sono dovuti a questa città”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

