Funaro e Giani esultano | È una grande vittoria Siamo sulla strada giusta

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo contro il Testo unico del turismo della Toscana, accogliendo le istanze della Regione. Un risultato che rappresenta una vittoria importante per gli amministratori locali, che esprimono soddisfazione per questa decisione. Funaro e Giani commentano con entusiasmo, sottolineando come questa vittoria confermi la direzione presa e il valore delle loro azioni.

Gongola Palazzo Vecchio. "La decisione della Corte Costituzionale di salvare il Testo unico del turismo della Regione Toscana respingendo il ricorso del governo è una bella notizia e una grande vittoria per gli amministratori", rivendica Sara Funaro. Il prodotto della sentenza della Consulta è la salvaguardia di un impianto della legge regionale su cui agganciare definitivamente il regolamento comunale che prevede lo stop a nuovi b&b in area Unesco. Perciò, la sindaca passa all’incasso: "Il diritto dei Comuni di introdurre limiti specifici in aree ad alta densità turistica è un importante strumento per città come Firenze che devono affrontare l’impatto del sovraffollamento turistico, preservando al contempo l’accesso al mercato per chi vuole intraprendere attività turistiche in maniera regolamentata e imprenditoriale". Lanazione.it

