Milano-Cortina 2026 | Fontana-Pellegrino e Brignone-Mosaner i portabandiera dell' Italia

Per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono stati selezionati i portabandiera italiani: Arianna Fontana e Federico Pellegrino rappresenteranno Milano, mentre Federica Brignone e Amos Mosaner saranno i portabandiera di Cortina. La scelta evidenzia l'importanza di atleti di spicco del panorama olimpico italiano, pronti a portare il loro entusiasmo e passione alla manifestazione.

Sono stati scelti i quattro portabandiera (due coppie) per i prossimi Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio): si tratta di Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina. Sono queste le due coppie di atleti azzurri scelti per fare i portabandiera dell'Italia nelle cerimonie di apertura delle Olimpiadi invernali che prenderanno il via il prossimo 6 febbaio. Come ricorda il Comitato Olimpico Italiano, è la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici che un Paese avrà quattro portabandiera. La felicità di Brignone. " È il sogno che si realizza.

