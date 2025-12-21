Amorim | Mainoo? Non credo sia così male essere in panchina allo United succedeva anche a Ronaldo

Ruben Amorim ha nuovamente parlato di Kobbie Mainoo, centrocampista ventenne che cerca spazio e vorrebbe andare via a gennaio ( il Napoli lo cerca e non poco ndr). Il centrocampista vorrebbe tra le altre cose giocare i Mondiali del 2026 con la sua Inghilterra, mentre nel frattempo l’allenatore portoghese dello United è sotto ai riflettori perché costantemente lo tiene in panchina. Addirittura in Inghilterra dicevano che sarebbe stato contento qualora Mainoo se ne fosse andato. In conferenza prima della gara con l’Aston Villa (oggi, 17:30), Amorim è tornato sull’argomento e ha risposto in modo piuttosto piccato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

