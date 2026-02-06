Amici 25 anticipazioni diciottesima puntata | Ilenia Pastorelli tra i giudici torna Antonia

Questa sera andrà in onda la diciottesima puntata di Amici 25, registrata oggi pomeriggio. I concorrenti si preparano a esibirsi, mentre tra i giudici torna Antonia. La puntata promette nuove sfide e sorprese per il pubblico, con i ragazzi pronti a dimostrare il loro talento.

Amici 25 arriva alla diciottesima puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 8 febbraio 2026 alle 14. Ecco le anticipazioni. Amici 25: gli ospiti dell’8 febbraio 2026. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di giudici delle gare – come anticipa Amici News – l’attrice Ilenia Pastorelli e due vecchie conoscenze del programma, Alex Britti e Marcello Sacchetta. Ospite musicale, invece, l’ex allieva Antonia. Amici 25: niente più sfide. La puntata è caratterizzata da zero eliminazioni e soprattutto una novità per gli allievi: dalla prossima settimana niente più sfide; chi arriverà ultimo nelle gare non potrà però essere proposto per il Serale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

