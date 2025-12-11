Amici 25 anticipazioni dodicesima puntata | Orietta Berti tra i giudici torna Luk3

Amici 25 si avvicina alla sua dodicesima puntata, registrata oggi pomeriggio e in programma su Canale 5 domenica 14 dicembre 2025 alle 14. Orietta Berti entra nel ruolo di giudice, mentre torna Luk3, promettendo momenti di grande spettacolo e emozioni per il pubblico e i concorrenti.

Amici 25 arriva alla dodicesima puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 14 dicembre 2025 alle 14. Amici 25: gli ospiti del 14 dicembre 2025. In qualità di giudici delle gare – come anticipa Amici News – sono arrivati Orietta Berti e Michele Bravi per il canto e Maura Paparo e Rebecca Bianchi per il ballo. Ospiti musicali Carl Brave e l’ex allievo Luk3 con i loro nuovi singoli. Amici 25: nessun eliminato. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio la scorsa settimana; anche questa volta nessun eliminato. Protagonisti delle sfide durante la registrazione sono stati la ballerina Giorgia e il cantante Plasma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 25, anticipazioni dodicesima puntata: Orietta Berti tra i giudici, torna Luk3

