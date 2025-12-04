Amici 25 anticipazioni undicesima puntata | Malgioglio tra i giudici torna Alberto Urso
Amici 25 arriva all’ undicesima puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 7 dicembre 2025 alle 14. Amici 25: gli ospiti del 7 dicembre 2025. In qualità di giudici delle gare – come anticipa Amici News – sono arrivati, tra gli altri, Cristiano Malgioglio per il canto e Anbeta Toromani, Kledi Kadiu e Francesca Tocca per il ballo. Ospite musicale, oltre allo stesso Malgioglio, l’ex allievo Alberto Urso. Amici 25: nessun eliminato. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio la scorsa settimana; anche questa volta nessun eliminato. In particolare, sfida di Michele è stata annullata poiché Zerbi si sarebbe ricreduto sulle qualità del cantante ma non su quelle della sfidante, Caterina, che entra di diritto nella scuola. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
