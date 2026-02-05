Questa sera si sono accese le tensioni ad Amici Serale. Elena ha avuto uno scontro acceso con Anna Pettinelli e Opi, mentre i concorrenti si preparano all’ultimo passo prima della semifinale. Solo dodici posti disponibili e il clima si fa sempre più teso tra i ragazzi e gli insegnanti.

Roma, 5 febbraio 2026 – Il Serale di Amici si avvicina e i ragionamenti di insegnanti e allievi della scuola di Canale 5 si fanno sempre più pressanti. Anche perché nel daytime andato in onda oggi giovedì 5 febbraio è stato chiesto agli insegnanti di canto quale allievo della propria squadra a oggi escluderebbero in vista del Serale. Serale che avrà solo 12 posti disponibili. “Siamo 18, un terzo di noi se ne deve andare” ha sottolineato il cantautore Michele. Chi esclude Lorella Cuccarini. Lorella Cuccarin i escluderebbe Lorenzo perché è arrivato per ultimo e fatica a spiccare il volo. “Ci sta, magari se avessi spinto di più all’inizio o se avessi fatto meglio, magari questa lettera non sarebbe arrivata” spiega il ragazzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amici Serale, solo 12 posti disponibili. Elena discute con Anna Pettinelli e Opi

Approfondimenti su Amici Serale

Nella puntata del 18 gennaio di Amici, si sono susseguite sfide tra Opi e Anna Pettinelli, caratterizzate da tensioni e performance intense.

Durante la fase di Amici 25, Opi ha affrontato una serie di difficoltà che hanno compromesso il suo percorso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Amici Serale

Amici Serale, solo 12 posti disponibili. Elena discute con Anna Pettinelli e OpiRoma, 5 febbraio 2026 – Il Serale di Amici si avvicina e i ragionamenti di insegnanti e allievi della scuola di Canale 5 si fanno sempre più pressanti. Anche perché nel daytime andato in onda oggi gio ... quotidiano.net

Amici verso il Serale: le misteriose scelte e la comunicazione che cambia tutto. Chi sono Antonio Stillante e Nicola MarchionniCon il daytime di Amici di martedì 3 febbraio 2026 il programma smette di accompagnare la settimana e torna a dettare il ritmo. Niente polemiche urlate o scontri frontali, ma ... leggo.it

Il giovane ballerino si racconta dopo l’eliminazione a un passo dal serale di Amici. Dal percorso nella scuola al rapporto con i professori, dai ricordi più belli alla sua visione del futuro, fino alla sua personalissima top five dei favoriti per la vittoria facebook

SERALE FIUMANO Cari Amici, con Fiume d'Italia sempre nel cuore vi auguriamo una splendida serata! x.com