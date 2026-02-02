La Calabria vive ore di grande difficoltà dopo il passaggio del ciclone Harry. Venti fortissimi, alluvioni e frane hanno messo in ginocchio diverse zone della regione. Le autorità hanno attivato una piattaforma di supporto per aiutare i cittadini colpiti. La situazione resta critica e si cerca di coordinare gli interventi di soccorso.

La Calabria è ufficialmente in stato di emergenza dopo i devastanti effetti del ciclone “Harry”, che ha colpito diverse aree della regione con venti violenti, alluvioni e frane. Per rispondere al disastro, la Regione ha attivato una piattaforma digitale dedicata al ristoro dei danni subiti da privati, imprese e enti pubblici. L’iniziativa, avviata il 2 febbraio 2026, punta a raccogliere in tempo reale le segnalazioni di danni al patrimonio pubblico e privato, con l’obiettivo di elaborare un piano strutturato per il superamento dell’emergenza. La piattaforma, accessibile all’indirizzo https:pc2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria in emergenza: avviata la piattaforma di supporto per i cittadini colpiti dal ciclone Harry

Approfondimenti su Calabria Emergenza

La provincia di Messina si trova ad affrontare una situazione complessa, colpita sia dal ciclone Harry che dai danni causati dalle mareggiate e allagamenti, sia dallo sciame sismico che interessa i Nebrodi.

Il Consiglio dei ministri ha annunciato lo stato di emergenza nazionale per Sardegna, Sicilia e Calabria a causa del ciclone Harry.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Calabria Emergenza

Argomenti discussi: Prima l'emergenza poi la ricostruzione: dopo il ciclone Harry i primi 33 milioni alla Calabria - VIDEO; Ciclone Harry, dichiarata l'emergenza nazionale, per Calabria, Sicilia e Sardegna 100 milioni di euro per i primi interventi; Avviata una nuova stagione di riforme per il welfare in Calabria; Maltempo in Calabria, l'assessore Montuoro: Avviata la stima dei danni.

Emergenza sanità in Calabria: sistema al collasso, AVS lancia la mobilitazione nel CosentinoCampana attacca il governo regionale: «Sedici anni di piano di rientro hanno devastato la sanità. Proporremo una legge speciale per dichiarare lo stato di emergenza sanitaria» ... quicosenza.it

Reggio Calabria, incidente stradale in via Spanò Bolani: traffico rallentatoUn incidente stradale si è verificato questa sera nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente in via Spanò Bolani. Il sinistro ha avuto luogo nell’intersezione strategica che collega il lungom ... strettoweb.com

#cicloneharry Stato di emergenza per 12 mesi per Calabria, Sardegna e Sicilia e primi stanziamenti deliberati nel cdm di lunedì scorso per il maltempo x.com