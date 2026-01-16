America’s Cup a Cagliari dal 21 maggio le regate preliminari

Dal 21 al 24 maggio, Cagliari ospiterà le regate preliminari della 38ª America’s Cup, il più antico trofeo sportivo al mondo. La manifestazione si svolgerà nel Golfo di Cagliari e segnerà l’inizio dell’avventura di Luna Rossa. Le competizioni proseguiranno con la Louis Vuitton Cup, prevista la prossima primavera a Napoli.

Dal 21 al 24 maggio Cagliari e il suo Golfo daranno il via ufficiale all’avventura di Luna Rossa nella 38a America’s Cup – il trofeo sportivo più antico del mondo – che culminerà con le regate della Luis Vuitton Cup la prossima primavera a Napoli. Cinque i team finora iscritti, che parteciperanno ciascuno con due imbarcazioni AC40 monotipo foiling, una delle quali dedicata a equipaggi formati da donne e giovani velisti. Oltre a Luna Rossa, i detentori di New Zealand, Alinghi (Svizzera), Athena (Gran Bretagna), K-Challange (Francia). “Un grande evento, per noi è stato un mezzo miracolo, non solo quello di averlo portato a Cagliari, ma anche di aver tenuto riservata la notizia per otto mesi di trattative davvero complesse – ha detto l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

