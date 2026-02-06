American Sniper | finalmente il cecchino raccontato da Clint Eastwood può mirare in 4K UHD

Clint Eastwood porta sullo schermo la storia vera di Chris Kyle, il cecchino americano che ha segnato la guerra in Iraq. Dopo anni di attesa, il film del 2015 viene rilanciato in versione 4K UHD, con quasi tre ore di contenuti extra, offrendo agli appassionati un’occasione per rivivere quella vicenda in modo ancora più dettagliato e nitido.

Il film del 2015 di Clint Eastwood che racconta la vera storia del cecchino Chris Kyle, interpretato da Bradley Cooper, è finalmente disponibile in 4K UHD, con quasi tre ore di extra. A poco più di dieci anni di distanza dalla sua uscita e dal suo grande successo, American Sniper è finalmente approdato nel mondo del 4K UHD. Un film all'epoca travolgente anche al botteghino quello diretto da Clint Eastwood, che riuscì a far rivivere agli spettatori la storia di Chris Kyle, che per la sua infallibile mira è stato definito il cecchino più letale degli Stati Uniti, trasformando la sua storia di uomo e di soldato in quella di un eroe sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

