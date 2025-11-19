Trilogia dei dollari di Clint Eastwood | la miglior serie western da vedere

Il ciclo cinematografico diretto da Clint Eastwood, noto come trilogia dei Dollars, rappresenta una delle rare occasioni in cui ogni film si conferma un capolavoro autonomo. Durante gli anni '60, il genere western attraversava una fase di declino, con un pubblico più orientato a storie contemporanee e un'eccessiva esposizione televisiva con serie come Gunsmoke e Rawhide. In questo contesto, Eastwood, che aveva trascorso otto anni su Rawhide, desiderava approcci più dark rispetto al suo tipico personaggio da brava persona. La sua collaborazione con Sergio Leone, invece, avrebbe rivoluzionato il genere e l'avrebbe proiettato verso il successo internazionale.

