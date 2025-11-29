Qualcuno volò sul nido del cuculo | finalmente ll 4K UHD per l' elogio della follia di Jack Nicholson

Il celebre film premio Oscar di Milos Forman è disponibile finalmente grazie a Warner nel formato 4K UHD. Video stupendo e tra gli extra due contributi nuovi e un lungo documentario. Cinque premi Oscar, la consacrazione assoluta di Jack Nicholson, il grido di libertà, l'urlo contro la mentalità conformista e la denuncia dei metodi disumani per curare le malattie mentali. C'è tutto questo in Qualcuno volò sul nido del cuculo, il capolavoro di Milos Forman tratto dal best-seller Ken Kesey, che in occasione del suo 50° anniversario è finalmente uscito per Warner Bros. Home Entertainment nello splendore del 4K UHD. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Qualcuno volò sul nido del cuculo: finalmente ll 4K UHD per l'elogio della follia di Jack Nicholson

