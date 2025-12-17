La svolta a destra dell’America Latina | i ‘tradimenti’ della sinistra hanno spianato la strada alla Internazionale ultraconservatrice

Nel 2025, l’America Latina ha assistito a una marcata svolta a destra, con la sinistra che ha subito una serie di ‘tradimenti’ politici. La vittoria di José Antonio Kast in Cile rappresenta l’ultimo episodio di un ciclo elettorale che ha visto la destra radicale affermarsi in diversi Paesi, consolidando un asse politico influenzato da figure come Trump e Milei.

La vittoria di José Antonio Kast in Cile è l’ultimo episodio di un ciclo politico che, in America Latina, ha segnato tutto il 2025: dalle elezioni presidenziali in Ecuador, Bolivia e Honduras, a quelle territoriali in Argentina e Brasile, in un contesto segnato da una netta avanzata della destra più radicale, sempre più saldamente inserita in un asse che guarda al duo TrumpMilei. La vittoria di Kast è certamente la più rumorosa per il profilo del personaggio e forse la più dolorosa sul piano storico. Ma non è un’eccezione. Al contrario, sembra inserirsi in una tendenza ormai riconoscibile: laddove i governi progressisti falliscono, rompendo le alleanze con i movimenti sociali e scegliendo una linea di compatibilità con i poteri economici e finanziari, si aprono spazi per le destre, incluse quelle apertamente negazioniste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

