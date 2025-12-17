La svolta a destra dell’America Latina | i ‘tradimenti’ della sinistra hanno spianato la strada alla Internazionale ultraconservatrice
Nel 2025, l’America Latina ha assistito a una marcata svolta a destra, con la sinistra che ha subito una serie di ‘tradimenti’ politici. La vittoria di José Antonio Kast in Cile rappresenta l’ultimo episodio di un ciclo elettorale che ha visto la destra radicale affermarsi in diversi Paesi, consolidando un asse politico influenzato da figure come Trump e Milei.
La vittoria di José Antonio Kast in Cile è l’ultimo episodio di un ciclo politico che, in America Latina, ha segnato tutto il 2025: dalle elezioni presidenziali in Ecuador, Bolivia e Honduras, a quelle territoriali in Argentina e Brasile, in un contesto segnato da una netta avanzata della destra più radicale, sempre più saldamente inserita in un asse che guarda al duo TrumpMilei. La vittoria di Kast è certamente la più rumorosa per il profilo del personaggio e forse la più dolorosa sul piano storico. Ma non è un’eccezione. Al contrario, sembra inserirsi in una tendenza ormai riconoscibile: laddove i governi progressisti falliscono, rompendo le alleanze con i movimenti sociali e scegliendo una linea di compatibilità con i poteri economici e finanziari, si aprono spazi per le destre, incluse quelle apertamente negazioniste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Juve, la notte dell’esonero di Tudor: così Comolli, Modesto e Chiellini hanno deciso per la svolta
Leggi anche: Dalla «Luigimania» sui social al sostegno da destra e sinistra: così Mangione è diventato simbolo dell’ondata di violenza e rabbia negli Usa
Il Cile di José Antonio Kast e la svolta a destra: perché il neo presidente ha convinto il Paese - Kast ha vinto perché ha intercettato un bisogno di “soluzioni immediate” ... italiaoggi.it
Il Cile svolta a destra, Kast è il nuovo presidente - José Antonio Kast, di estrema destra, con il 58% vince il ballottaggio contro la candidata della sinistra Jeanette Jara ferma al 41% ... msn.com
La svolta a destra del Cile e le altre notizie su #iononmirassegno 00:00:50 - Come si spiega la svolta a destra del Cile 00:08:16 - La vendita di Repubblica e La Stampa 00:13:17 - Dieci anni dall'accordo di Parigi: tiriamo le somme Ascolta la puntata: https://w - facebook.com facebook
Il Cile svolta a destra: migranti e sicurezza spingono l'ultraconservatore Kast alla presidenza x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.