Nasry Tito Asfura il Trump dell’Honduras consolida la svolta a destra dell’America Latina

Dopo settimane di incertezza, Nasry "Tito" Asfura è stato confermato dalla Corte Suprema dell'Honduras vincitore delle elezioni presidenziali del 30 novembre. L'esito era rimasto in sospeso dopo che il candidato conservatore del Partito Nazionale, dichiaratamente ispirato a Donald Trump e Javier Milei, aveva visto la sua vittoria con poco più del 40% in un voto a turno unico contestata dalla richiesta di riconteggio di Salvador Nasralla del Partito Liberale, risultato staccato di soli 25mila voti. La Corte Suprema ha dichiarato Asfura vincitore il 24 dicembre, consolidando una svolta a destra per l'America Latina e in particolar modo per un Centro America dove brilla, nel campo conservatore più ispirato a figure come Trump e Milei, la stella del salvadoregno Nayib Bukele.

Il candidato conservatore Nasry Asfura è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali in Honduras dello scorso 30 novembre - Mercoledì la commissione elettorale dell’Honduras ha annunciato che il candidato conservatore Nasry “Tito” Asfura ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso 30 novembre, con il 40,3 per cento dei ... ilpost.it

Com’è che in Honduras c’è voluto quasi un mese per sapere chi aveva vinto le elezioni - Ci sono stati ritardi e problemi tecnici, e centinaia di migliaia di schede hanno dovuto essere conteggiate a mano ... ilpost.it

