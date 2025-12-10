Summer Festival 2023 di Avellino rinvio a giudizio per i cinque imputati

Il Summer Festival 2023 di Avellino si è concluso con un procedimento giudiziario, poiché il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di cinque imputati coinvolti nell'inchiesta sulla manifestazione estiva svoltasi in Piazza della Libertà.

Avellino – Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, ha disposto il rinvio a giudizio per cinque persone nell’ambito dell’inchiesta relativa al Summer Festival 2023, manifestazione che si tenne nell’estate dello stesso anno in Piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino: inchiesta Summer Festival, il gup manda tutti a giudizio - L’accordo tra la Word Music (non coinvolta nell'inchiesta) e la East Side Srl è stato sottoscritto il 12 luglio 2023 e ad avviso della Procura, guidata da Domenico Airoma, la società - Si legge su msn.com

Summer Fest, il Gup manda tutti a giudizio per l’inchiesta sul “Concertone” 2023 - Si svolgerà il 13 maggio davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone la prima udienza del processo demonimato “Summer Fest”. Scrive irpinianews.it

David Byrne sarà tra i protagonisti del Lucca Summer Festival 2026. Il suo nuovo tour Who Is The Sky? arriverà in Piazza Napoleone il 25 giugno. Un’occasione speciale per vivere dal vivo la visione artistica di uno degli innovatori più importanti della musica c Vai su Facebook