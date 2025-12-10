Summer Festival 2023 di Avellino rinvio a giudizio per i cinque imputati

10 dic 2025

Il Summer Festival 2023 di Avellino si è concluso con un procedimento giudiziario, poiché il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di cinque imputati coinvolti nell'inchiesta sulla manifestazione estiva svoltasi in Piazza della Libertà.

Avellino – Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, ha disposto il rinvio a giudizio per cinque persone nell’ambito dell’inchiesta relativa al Summer Festival 2023, manifestazione che si tenne nell’estate dello stesso anno in Piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

