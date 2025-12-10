Inchiesta Summer Fest | rinvio a giudizio per i cinque imputati
L'inchiesta “Summer Fest” 2023 si conclude con il rinvio a giudizio di tutti e sei i coinvolti, tra cui cinque imputati. La Procura ha avviato un procedimento penale relativo all'affidamento del concertone del 15 agosto, segnando un importante passo nel procedimento giudiziario e sollevando questioni sulla gestione dell'evento.
Tempo di lettura: < 1 minuto Inchiesta Summer Fest 2023: tutti rinviati a giudizio i sei coinvolti nell’inchiesta della Procura per l’affidamento del concertone del 15 agosto. Il Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza ha accolto le richieste di rinvio a giudizio che la Procura di Avellino avevano firmato nei confronti dei cinque imputati, un ex assessore, un dirigente comunale, un funzionario e i titolari della società che ebbe in affidamento l’appalto La prima udienza del processo si svolgerà il 13 maggio davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Summer Festival 2023 di Avellino rinvio a giudizio per i cinque imputati - Zazoom Social News
Summer Fest, il Gup manda tutti a giudizio per l’inchiesta sul “Concertone” 2023 - Si svolgerà il 13 maggio davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone la prima udienza del processo demonimato “Summer Fest”. Da irpinianews.it
Avellino, Summer Festival 2023: rinviati a giudizio i cinque imputati - Il Gup del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, ha disposto il rinvio a giudizio per i cinque imputati coinvolti nell’inchiesta sul Summer Festival 2023, il concertone dell’estate in Piazza della ... Scrive corriereirpinia.it
Inter Liverpool, il passato che ritorna in casa nerazzurra: i precedenti dell’arbitro Zwayer internews24.com
Ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero anteprima24.it
Costacurta senza mezzi termini all’intervallo: «Juve deludente in questi primi 45?. Da quel bianconero poi mi ... juventusnews24.com
Dumfries, tra infortunio e cambio agente: futuro in valutazione in casa nerazzurra internews24.com
Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, si è insediata la prima dirigente Interdonato internews24.com
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it