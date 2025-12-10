Inchiesta Summer Fest | rinvio a giudizio per i cinque imputati

L'inchiesta “Summer Fest” 2023 si conclude con il rinvio a giudizio di tutti e sei i coinvolti, tra cui cinque imputati. La Procura ha avviato un procedimento penale relativo all'affidamento del concertone del 15 agosto, segnando un importante passo nel procedimento giudiziario e sollevando questioni sulla gestione dell'evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inchiesta Summer Fest 2023: tutti rinviati a giudizio i sei coinvolti nell’inchiesta della Procura per l’affidamento del concertone del 15 agosto. Il Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza ha accolto le richieste di rinvio a giudizio che la Procura di Avellino avevano firmato nei confronti dei cinque imputati, un ex assessore, un dirigente comunale, un funzionario e i titolari della società che ebbe in affidamento l’appalto La prima udienza del processo si svolgerà il 13 maggio davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inchiesta “Summer Fest”: rinvio a giudizio per i cinque imputati

