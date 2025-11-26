Allerta meteo prorogata | a Napoli chiusi parchi spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli

Tempo di lettura: < 1 minuto A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 14.00 di domani, giovedì 26 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli. Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

