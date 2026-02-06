Formazione professionale all' Enaip open day tutti i giorni | appuntamenti personalizzati per visitare la scuola

L’Enaip di Forlì e Cesena apre le porte tutti i giorni, offrendo appuntamenti personalizzati per le famiglie interessate a iscrivere i loro figli. In tre sedi diverse, tra via Campo di Marte a Forlì e le due di Cesena, via Savolini e piazzetta Don Ravaglia, gli operatori accolgono chi vuole visitare le strutture e conoscere i corsi di formazione professionale. Le scuole sono disponibili ogni giorno per chi desidera fare un primo passo nel mondo dell’apprendimento e del lavoro.

All'Enaip di Forlì e Cesena ogni giorno è buono per un open day. Nella sede di Forlì (via Campo di Marte, 166) e nelle due di Cesena (via Savolini 9 e piazzetta Don Ravaglia 2), sarà possibile per le famiglie degli allievi tra i 15 e i 18 anni che desiderano intraprendere un percorso di.

